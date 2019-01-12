Администрация SpaceX сократила штат компании на 10%

Хоторн, США, , 08:36 — REGNUM Американская компания SpaceX уволила около 10% сотрудников, об этом сообщает Los Angeles Times.

Издание опубликовало сообщение директора SpaceX Гвинн Шотвелл, которое было разослано сотрудникам компании, попавшим под сокращение.

Шотвелл отметила, что для продолжения деятельности SpaceX должна стать «более компактной». Сейчас штат компании SpaceX составляет около 6000 сотрудников.

В сообщении подчёркивается, что проекты межпланетных космических аппаратов и глобального космического интернета обанкротили бы любую другую компанию.

Шотвелл добавила, что решение об увольнении является вынужденным и поблагодарила сотрудников компании, попавших под сокращение.

Напомним, в мае 2018 года президент SpaceX Гвин Шотвелл заявила в эфире CNBV, что компания вышла на самоокупаемость и уже несколько лет приносит прибыль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января компания DSI, разрабатывающая двигательные установки для малых космических аппаратов, была выкуплена другой американской компанией космической отрасли Bradford Space.