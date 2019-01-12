SpaceX планирует массовые сокращения персонала

Лос-Анджелес, США, , 05:21 — REGNUM Компания SpaceX планирует сократить до 10% своих сотрудников, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на осведомленные источники.

«Чтобы продолжить осуществлять доставку для наших клиентов и преуспеть в деле разработки межпланетарного космического корабля и всемирного космического интернета, SpaceX должна стать стройнее», — говорится в сообщении, распространенном по внутренней электропочте компании.

В настоящее время численность сотрудников компании составляет около шести тысяч человек. Таким образом, руководство компании планирует сократить до 600 человек персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года портал Axios привел результаты соцопроса, согласно которому 41% жителей США не верит, что люди когда-либо смогут жить в космосе.

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