Пятница, 11 Января 2019 года
22:56:59 МСК

Россия начала сокращать добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+

Экономика

Добыча нефти в стране уже сокращена на 30 тысяч баррелей в сутки, сообщил Александр Новак

Россия начала сокращать добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Вентиль

Москва, 11 января 2019, 22:47 — REGNUM  Россия начала сокращать объёмы добычи нефти в рамках достигнутого в декабре соглашения ОПЕК+. Об этом 11 января сообщил журналистам министр энергетики РоссииАлександр Новак.

По его словам, на текущий момент сокращение суточной добычи составляетчуть более 30 тысяч баррелей от уровня октября 2018 года, а к концу текущего месяца достигнет 50 тысяч баррелей.

Напомним, 7 декабря страны ОПЕК и Россия на переговорах в Вене достигли договорённости о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

Ранее Александр Новак сообщал, что Россия в рамках соглашения сократит добычу на 2% по сравнению с уровнем октября, то есть приблизительно на 228 тысяч баррелей. По его словам, исходя из технологических возможностей, сокращение до этого показателя может занять несколько месяцев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить