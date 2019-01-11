Россия начала сокращать добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+

Москва, , 22:47 — REGNUM Россия начала сокращать объёмы добычи нефти в рамках достигнутого в декабре соглашения ОПЕК+. Об этом 11 января сообщил журналистам министр энергетики РоссииАлександр Новак.

По его словам, на текущий момент сокращение суточной добычи составляетчуть более 30 тысяч баррелей от уровня октября 2018 года, а к концу текущего месяца достигнет 50 тысяч баррелей.

Напомним, 7 декабря страны ОПЕК и Россия на переговорах в Вене достигли договорённости о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

Ранее Александр Новак сообщал, что Россия в рамках соглашения сократит добычу на 2% по сравнению с уровнем октября, то есть приблизительно на 228 тысяч баррелей. По его словам, исходя из технологических возможностей, сокращение до этого показателя может занять несколько месяцев.