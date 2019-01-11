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Морские порты Украины подключат к цифровому логистическому инкубатору

Экономика

Как утверждает министр инфраструктуры, подобный проект уже работает в сфере железнодорожных перевозок

Киев, 11 января 2019, 23:03 — REGNUM  Морские порты Украины подключат к цифровому логистическому инкубатору, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 11 января «Укринформ».

По его словам, подобный проект уже реализован в железнодорожном секторе, где он себя хорошо зарекомендовал. Проект позволит автоматизировать построение маршрутов доставки грузов к портам и от них и применять автономные транспортные средства. Также инкубатор будет работать в сферах симуляции и виртуальной реальности, подчеркнул Омелян.

Напомним, Омелян — автор многих одиозных идей, которые обычно не реализуются. Так, уже несколько лет министр пропагандирует проект Hyperloop, однако реально его так и не начали строить. Также Омелян предлагал разорвать транспортное соединение с Россией, что означало бы потерю дохода для минимум пяти тысяч семей работников «Украинской железной дороги».

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