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Нацбанк Украины отказался вводить в стране расчеты в иностранной валюте

Экономика

Расчеты будут только в национальной валюте

Нацбанк Украины отказался вводить в стране расчеты в иностранной валюте
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинская гривна

Киев, 11 января 2019, 22:33 — REGNUM  На Украине не будут вводить расчеты в иностранной валюте, заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, сообщает 11 января УНИАН.

По его словам, НБУ проводит масштабную либерализацию валютного рынка, однако это не означает, что будет разрешен расчет в иностранной валюте. Чурий отметил, что НБУ сознательно сохраняет расчеты в национальной валюте, так как надеется, что к ней рано или поздно вернется доверие.

Напомним, после государственного переворота в 2014 году на Украине гривна обвалилась более чем в три раза: с 8 гривен за доллар до 28 гривен за доллар. За этим последовал системный кризис во всех сферах жизни государства.

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Банковское дело
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