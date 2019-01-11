Нижегородская область сократила госдолг почти на 1 млрд рублей за год

Нижний Новгород, , 21:09 — REGNUM Нижегородская область сократила объем государственного долга в течение 2018 года на 939,6 млн рублей. По состоянию на 1 января 2019 года, сумма долговых обязательств региона составила 75,086 млрд рублей, сообщает областное министерство финансов.

За указанный период наиболее значительно сократился объем коммерческих кредитов в структуре госдолга — на 4,28 млрд рублей. Сумма бюджетных кредитов в то же время снизилась на 1,002 млрд рублей. Сумма госгарантий сократилась на 57,54 млн рублей.

В то же время увеличился объем государственных ценных бумаг, выпущенных регионом, на 4,4 млрд рублей.

Как и ранее в структуре госдолга доля ценных бумаг является самой крупной и составляет 56,9% от общего объема задолженности. Доля бюджетных кредитов составляет 26,6%, 16,3% — доля коммерческих кредитов и 0,2% — доля госгарантий.

Напомним, в ноябре 2018 года Нижегородская область разместила облигационный займ на 10 млрд рублей. Губернатор Глеб Никитин тогда пояснял, что поскольку средства были привлечены по оптимальной ставке и на длительный срок, это позволит избежать пиков платежей и сэкономить на обслуживании госдолга региона.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале прошлого года стало известно, что концепцию управления государственным долгом Нижегородской области планируют продлить на три года — до 1 января 2025 года.

Корректировки концепции по управлению госдолгом направлены на сокращение обязательств по государственным ценным бумагам и коммерческим кредитам. Мероприятия будут проведены в семь этапов.

В частности, планировалось, что на 1 января 2019 года госдолг Нижегородской области не должен быть выше 62% от доходной части, а коммерческие кредиты и обязательства по ценным бумагам должны быть не более 46%.

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