Украина выделит почти $250 млн на развитие сельского хозяйства

Киев, , 21:34 — REGNUM Правительство Украины выделит для поддержки сельского хозяйства 6,9 млрд гривен ($240 млн), заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 11 января «Укринформ».

По его словам, выделенные средства пойдут на различные программы поддержки украинского фермерства. Гройсман отметил, что сельское хозяйство формирует значительную долю ВВП Украины.

Напомним, сельское хозяйство — одно из основных направлений для Украины, поскольку высокотехнологичное производство в стране не развивается, так же как и другие сферы. При этом президент Украины Петр Порошенко требует снять мораторий на продажу сельхозземель, поскольку это позволит западным компаниям присвоить себе обширные посевные площади Украины.