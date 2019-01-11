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В Нижнем Новгороде передумали строить дорогу из сена через Волгу

Экономика

Работы планировалось начать, не получив согласования ответственных органов

Нижний Новгород, 11 января 2019, 20:47 — REGNUM  Работы по возведению переправы через Волгу из сена и льда приостановлены. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

По словам директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства города Романа Колосова, по замыслу инициаторов проекта, переправа должна была соединить Нижний Новгород с Бором. Однако такие работы должны вестись под строгим контролем.

«Однако в этом случае возведение переправы администрацией Нижнего Новгорода, МЧС и Росприроднадзором не согласовано», — отметил Колосов.

Переправу планировала возводить компания из Казани по уникальной технологии.

В настоящее время администрация Нижнего Новгорода направила обращение в природоохранную прокуратуру для выяснения обстоятельств строительства переправы, сообщает «НТА-Приволжье».

ИА REGNUM напоминает, 11 января открыто движение легкового транспорта по наплавному мосту через Оку в Павловском районе Нижегородской области. Пока по ледовой переправе смогут передвигаться автомобили массой до 5 тонн, машины экстренных служб: скорая помощь, полиция, пожарные, а также пешеходы.

Предварительно планируется после 15 января пустить по переправе остальной транспорт массой до 15 тонн.

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Строительство мостов
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