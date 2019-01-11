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Делегацию России на экономическом форуме в Давосе возглавит Максим Орешкин

Экономика

Владимир Путин не примет участия в Давосском форуме

Делегацию России на экономическом форуме в Давосе возглавит Максим Орешкин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Максим Орешкин

Москва, 11 января 2019, 20:34 — REGNUM  Российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом 11 января сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

Ранее на неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин пока не принял окончательного решения относительного своего участия в Давосском форуме.

10 января стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить свою поездку на форум в Давосе из-за приостановки работы государственных учреждений в Соединённых Штатах. Американскую делегацию на мероприятии возглавит министр финансов Стивен Мнучин.

Президент Франции Эммануэль Макрон также не примет участия в форуме «из-за напряжённого рабочего графика», сообщили в Елисейском дворце. Как было отмечено, Макрон будет отслеживать ситуацию в стране на фоне протестов «жёлтых жилетов».

Напомним, очередной Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе будет проходить с 22 по 25 января 2019 года.

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Всемирный экономический форум в Давосе — 2019
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