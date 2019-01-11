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В Югре перевозчика мусора объявили вне закона

Экономика

Предприятие работало без лицензии

В Югре перевозчика мусора объявили вне закона
Tiia Monto
Мусоровоз

Лангепас, Югра, 11 января 2019, 19:34 — REGNUM  В Югре коммунальное предприятие заработало за три месяца более 6 млн рублей, осуществляя деятельность без необходимой лицензии. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокуратурой было установлено, что ООО «Гранит» осуществляет на территории города Лангепас деятельность по сбору, вывозу и размещению отходов на основании заключенных с управляющими организациями договоров без лицензии на данный вид деятельности.

По данным прокуратуры, в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности в период с июля по октябрь 2018 года юридическим лицом извлечена прибыль на сумму более 6,5 млн руб.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения в отношении генерального директора ООО «Гранит» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).

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Незаконное предпринимательство
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