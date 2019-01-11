Грузооборот Арктического бассейна вырос почти на четверть

Москва, , 19:07 — REGNUM Грузооборот морских портов России за январь — декабрь 2018 года составил 816,46 млн. тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 92,73 млн. тонн (+ 26,4%), из них объём перевалки сухих грузов составил 30,45 млн. тонн (+4,3%), наливных грузов 62,28 млн. тонн (+ 41%). Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 246,32 млн. тонн (— 0,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 109,78 млн. тонн (+4,5%), наливных грузов — 136,54 млн. тонн (— 4,1%).

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Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 272,16 млн. тонн (+0,9%), из них объём перевалки сухих грузов составил 119,04 млн. тонн (+0,4%), наливных грузов — 153,12 млн. тонн (+1,3%). Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 4,8 млн. тонн (+21,6%), из них объём перевалки сухих грузов составил 2,64 млн. тонн (-6,9%), наливных грузов — 2,16 млн. тонн (в 1,9 раза больше). Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 200,46 млн. тонн (+4,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 125,44 млн. тонн (+ 6,7%), наливных грузов — 75,03 млн. тонн (+1%).

По данным ведомства, в ушедшем году топовую пятерку морских портов РФ по грузообороту составили порты Новороссийск, Усть-Луга, Восточный, Мурманск и Большой порт Санкт-Петербург.

Первая тройка выглядит так же, как и год назад. Абсолютное лидерство уверенно сохранил черноморский Новороссийск, переваливший за год 154,897 млн. тонн (+5%). Этот результат поровну поделили работающие в городе-герое ПАО «НМТП» (77,846 млн. тонн; +0,3%) и пятерка других новороссийских стивидоров, среди которых есть и аффилированные с ПАО (АО «КТК-Р»; АО «Зерновой терминал «КСК»; АО «НЛЭ»; АО «НСРЗ» и ООО «НУТЭП»). На этот раз Новороссийск оказался единственным отечественным «стомиллионником», поскольку идущий на втором месте балтийский порт Усть-Луга на 4,6% сократил свою перевалку, показав 98,724 млн. тонн. Третье место сохранил за собой приморский порт Восточный, переваливший 69,234 млн. тонн (-0,1%).

На четвертое место вышел арктический порт Мурманск, показавший 60,687 млн. тонн (+18,1%).

Замкнул топовую пятерку Большой порт Санкт-Петербург, переваливший 59,325 млн. тонн (+10,6%).

По динамике роста грузооборота опять не оказалось равных молодому арктическому порту Сабетта. Океанский экспортный терминал проекта Ямал-СПГ в минувшем году нарастил перевалку на 234,7%, достигнув абсолютного показателя в 17,744 млн. тонн.

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