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Таджикистан нарастил импорт нефтепродуктов

Экономика

Основной поставщик – Россия

Душанбе, 11 января 2019, 19:03 — REGNUM  В 2018 году Таджикистан импортировал 446тысяч тонн нефтепродуктов на сумму $310,8 млн, сообщает сегодня, 11 января, «Авеста» со ссылкой на статистические данные профильных ведомств.

Таким образом в минувшем году страна увеличила импорт нефтепродукции как в количественном, так и в денежном выражении: на 20,7 тысяч тонн и на $44,9 млн. по сравнению с итогами предыдущего 2017 года.

Отмечается, что основными поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан по-прежнему остается Россия. Кроме того, свою продукцию в эту страну экспортируют Туркмения, Казахстан и другие страны.

Часть ГСМ контрабандой поступает в страну с территории Киргизии.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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