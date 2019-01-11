В 2018 году в Костромской области отремонтировали в 1,2 раза больше дорог

Кострома, , 19:01 — REGNUM В 2018 году в Костромской области отремонтировали и построили более 120 километров дорог сообщает пресс-служба губернатора области. Это в 1,2 раза больше чем в 2017 году,

По данным областного департамента транспорта и дорожного хозяйства в регионе отремонтировано:

53 километра дорог регионального и межмуниципального значения:

Нерехта-Григорцево — граница Ярославской области,

Кострома — Сусанино — Буй,

Кострома — Красное-на-Волге,

Судиславль — Галич — Чухлома,

Кострома — Нерехта,

Урень — Шарья — Никольск — Котлас.

14 километров сельских дорог в Красносельском, Межевском, Нерехтском, Октябрьском, Островском, Парфеньевском, Сусанинском, Шарьинском районах.

Также в прошлом году в регионе завершили капитальный ремонт:

Костромского моста через Волгу, на который было потрачено более 624 миллионов рублей из федерального бюджета,

Путепровода на въезде в Кострому со стороны Ярославля.

Проведены плановые ремонты по замене дорожного полотна, восстановлению гидроизоляции, деформационных швов и барьерных ограждений на мостах через реки:

Крутик,

Желвата,

Немда,

Ворос,

Крутая,

Якшанга.

Построен железобетонный мост через реку Ужугу в Колоривском районе. Региональный бюджет потратил на эти цели около 32 миллионов рублей.

Завершен капитальный ремонт путепровода на въезде в Шарью, и выполнен первый этап работ на мостах в Островском и Межевском районах, которые обещают завершить в текущем году.

Местные власти обещают в ближайшие годы построить в Костроме второй мост через реку Волгу.

«Председателем Правительства Дмитрием Медведевым дано поручение Министерству транспорта Российской Федерации внести в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года строительство автомобильной дороги «Москва — Ярославль — Кострома — Киров — Пермь — Екатеринбург» на участке обхода города Костромы с мостом через реку Волгу», — отмечают в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году дорожный фонд Костромской области получит в 2019 году 4,6 миллиарда рублей: