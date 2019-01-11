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В 2018 году в Костромской области отремонтировали в 1,2 раза больше дорог

Экономика

Также в регионе завершили капитальный ремонт костромского моста через Волгу

Кострома, 11 января 2019, 19:01 — REGNUM  В 2018 году в Костромской области отремонтировали и построили более 120 километров дорог сообщает пресс-служба губернатора области. Это в 1,2 раза больше чем в 2017 году,

По данным областного департамента транспорта и дорожного хозяйства в регионе отремонтировано:

  • 53 километра дорог регионального и межмуниципального значения:
  • Нерехта-Григорцево — граница Ярославской области,
  • Кострома — Сусанино — Буй,
  • Кострома — Красное-на-Волге,
  • Судиславль — Галич — Чухлома,
  • Кострома — Нерехта,
  • Урень — Шарья — Никольск — Котлас.
  • 14 километров сельских дорог в Красносельском, Межевском, Нерехтском, Октябрьском, Островском, Парфеньевском, Сусанинском, Шарьинском районах.

Также в прошлом году в регионе завершили капитальный ремонт:

  • Костромского моста через Волгу, на который было потрачено более 624 миллионов рублей из федерального бюджета,
  • Путепровода на въезде в Кострому со стороны Ярославля.

Проведены плановые ремонты по замене дорожного полотна, восстановлению гидроизоляции, деформационных швов и барьерных ограждений на мостах через реки:

  • Крутик,
  • Желвата,
  • Немда,
  • Ворос,
  • Крутая,
  • Якшанга.

Построен железобетонный мост через реку Ужугу в Колоривском районе. Региональный бюджет потратил на эти цели около 32 миллионов рублей.

Завершен капитальный ремонт путепровода на въезде в Шарью, и выполнен первый этап работ на мостах в Островском и Межевском районах, которые обещают завершить в текущем году.

Местные власти обещают в ближайшие годы построить в Костроме второй мост через реку Волгу.

«Председателем Правительства Дмитрием Медведевым дано поручение Министерству транспорта Российской Федерации внести в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года строительство автомобильной дороги «Москва — Ярославль — Кострома — Киров — Пермь — Екатеринбург» на участке обхода города Костромы с мостом через реку Волгу», — отмечают в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году дорожный фонд Костромской области получит в 2019 году 4,6 миллиарда рублей:

  • 1,5 миллиардов предназначены на капремонт, ремонт и содержание областных дорог,
  • 323 миллиона рублей — на покупку дорожной техники.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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