Инфляция в 2018 году в Марий Эл превысила среднероссийскую почти на 1%

Йошкар-Ола, , 18:53 — REGNUM По итогам 2018 года показатель инфляции в Марий Эл составил 5,4% при среднем показателе в России на уровне 4,3%. Только в декабре цены на все товары и услуги в республике выросли на 1,4%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

В течение года максимальный темп роста цен зафиксирован в группе продовольственных товаров, он составил 7,2% без учета алкогольных напитков. Непродовольственные товары в регионе подорожали за год на 5,2%. Стоимость услуг за 12 месяцев выросла на 3,9%.

Только в декабре показатель продовольственной инфляции также стал максимальным среди всех наблюдаемых групп товаров — 2,9%. Услуги подорожали на 0,9%, непродовольственные товары — на 0,6%.

Напомним, по итогам 2015 года инфляция в республике составила 12,5%, в 2016 году — 5,4%, в течение 2017 года цены выросли на 2,5% на все товары и услуги.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Росстат предварительно оценивал инфляцию в стране за минувший год в 4,2%. Однако 10 января стало известно, что рост потребительских цен на все товары и услуги в стране составил 4,3%.

Марий Эл была названа в числе республик, где в декабре наиболее значительно подорожали продовольственные товары, вызвав скачок инфляции. По итогам предыдущего месяца в среднем в регионах России цены выросли на 0,8%.