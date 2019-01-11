На Украине считают, что потери от российского эмбарго будут незначительными

Киев, , 18:53 — REGNUM Министерство аграрной политики и продовольствия Украины считает, что введение Российской Федерацией экономических санкций в отношении импортируемой украинской сельскохозяйственной продукции не будет иметь каких-либо значительных последствий для страны. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 11 января, пресс-служба министерства.

«Введение Россией эмбарго на сельскохозяйственные товары будет иметь минимальное влияние на Украину», — сказано в заявлении министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В ведомстве это объяснили тем, что объем экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Россию начиная с 2012 года неуклонно снижался.

Если в 2011 году экспорт украинских сельхозтоваров в Россию составлял $2,1 млрд, то в 2017 году он составил всего $116,6 млн. За это время доля России в структуре экспорта украинского аграрного сектора уменьшилась с 11,5% (2012 год) до 0,65% (2017 год).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года российские власти ввели эмбарго на импорт более 50 наименований украинских товаров, в том числе товары сельского хозяйства.