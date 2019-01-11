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В 2018 году Костромская область потратила 30 млн рублей на развитие районов

Экономика

7,8 млн рублей было направлено на развитие экономики городов Галича и Мантурово

Кострома, 11 января 2019, 18:50 — REGNUM  В прошлом году на развитие экономики моногородов и северо-восточных районов Костромской области было потрачено более 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области.

7,8 миллионов рублей ушло на развитие моногородов региона: Галича и Мантурово, экономика которых зависит от деятельности одного предприятия. Деньги были направлены на поддержку девяти представителям малого и среднего бизнеса:

  • возмещение части процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства;
  • возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования.

Данные предприятия работают в сфере производства хлеба и кондитерский изделий, сбора отходов, выпуска товарного бетона, строительстве, деревообработке, пассажирских и грузоперевозках. Как отмечают в пресс-службе, «благодаря мерам господдержки в Галиче и Мантурово было создано 217 новых рабочих мест».

На программу развития северо-восточных районов области было направлено 29,8 миллионов рублей из регионального бюджета. Так, поддержку в виде грантов получили 7 сельскохозяйственных организаций из Вохомского, Павинского и Октябрьского районов. Деньги были потрачены на покупку оборудования и сельхозтехники, строительство телятника на 100 голов и строительство помещения для крупного рогатого скота на 350 голов.

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Моногорода
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