В 2018 году в Киргизии выдано стимулирующих грантов на 335 млн рублей

Бишкек, , 18:46 — REGNUM В 2018 году из республиканского бюджета Киргизии выделено более 348,4 млн сомов (335 млн рублей) на стимулирующие гранты для 213 социальных проектов, из которых 196 удалось завершить к концу года, пишет пресс-служба министерства финансов.

В ведомстве подчеркивают, что участникам этих проектов удалось сэкономить более 154,5 млн сомов (148,6 млн рублей).

Больше всего стимулирующих грантов получили Джалал-Абадская область — более 82,3 млн сомов (около 79,2 млн рублей), Ошская область — 58 млн сомов (около 55,8 млн рублей) и Чуйская область — 50,4 млн сомов (около 48,5 млн рублей).

Затем следуют Нарынская область — более 44 млн сомов (42,3 млн рублей), Иссык-Кульская область — свыше 44,3 млн сомов (42,6 млн рублей) и Баткенская область — почти 38,6 млн сомов (37,1 млн рублей).

Самое маленькое финансирование получила Таласская область Киргизии, на долю которой приходится почти 30,7 млн сомов (около 29,5 млн рублей).

Отмечается, что выделенные из бюджета деньги потрачены на проекты, связанные со школами, детскими садами, объектами инженерно-коммуникационной инфраструктуры, объектами спортивного и культурного назначения, объектами здравоохранения, а также объектами административного значения.

ИА REGNUM напоминает, что министерство финансов Киргизии в 2018 году выделило из республиканского бюджета свыше 506,9 млн сомов (487,4 млн рублей по текущему курсу) на обеспечение выплаты стимулирующих грантов на 213 социальных проектов, реализуемых в регионах республики.

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