За 2018 год аграрии и фермеры Киргизии получили 5,4 млрд рублей кредитов

Бишкек, , 18:45 — REGNUM В 2018 году в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 6» коммерческие банки выдали фермерам и аграриям Киргизии льготные кредиты на общую сумму более 5,6 млрд сомов (свыше 5,4 млрд рублей) из запланированных 5,8 млрд сомов (около 5,6 млрд рублей), пишет пресс-служба министерства финансов.

Из этих денег на развитие животноводства потрачено около 2 млрд 868 млн сомов (более 2,7 млрд рублей), на растениеводство — около 1 млрд 325 млн сомов (около 1,3 млрд рублей) и на переработку и услуги — почти 1 млрд 434 млн сомов (около 1,4 млрд рублей).

Отмечается, что получателями этих займов стали 11 332 сельских товаропроизводителя.

При этом больше всего кредитов набрали сельхозпроизводители Чуйской области — 1 млрд 853 млн сомов (около 1 млрд 782 млн рублей), Джалал-Абадской области — порядка 962 млн сомов (около 925 млн рублей) и Ошской области — 795 млн сомов (более 764 млн рублей).

А меньше всего кредитных займов получено фермерами и аграриями Баткенской области — лишь 308 млн сомов (296 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году министерство финансов Киргизии заключило с 11 работающими на территории республики коммерческими банками соглашения о субсидировании для выдачи производителям сельхозтоваров льготных кредитов на общую сумму 5 млрд 816 млн сомов (5 млрд 592 млн рублей по текущему курсу).

В рамках государственной программы «Финансирование сельского хозяйства — 6» киргизстанские аграрии и фермеры имели возможность получить кредиты на срок до трех лет.

При этом животноводам кредитные займы предоставлялись под 10% годовых, для растениеводческих хозяйств — под 8% годовых, а переработчикам сельскохозяйственной продукции — под 6% годовых.