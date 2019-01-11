Во Владимирской области стекольный завод попался на сокрытии доходов

Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 17:21 — REGNUM Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о сокрытии доходов, из которых должна взыскиваться налоговая недоимка. Как сообщили 11 января в пресс-службе регионального СУ СК РФ, в совершении преступления подозреваются руководители ООО «Раско», расположенного в Гусь-Хрустальном районе.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. Следователи считают, что у завода были долги по налогам, из-за чего налоговые органы пытались взыскать деньги принудительно. Однако руководство предприятия решили не возвращать деньги в бюджет, а вывести их из-под госконтроля. Минуя заблокированные счета, они производили многомиллионные взаиморасчеты через третьих лиц.

«В результате только за период с мая по декабрь 2018 года руководители предприятия сокрыли более 52,5 миллионов рублей доходов, за счет которых должна погашаться налоговая недоимка», — сообщили в пресс-службе следственного управления.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

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