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Премьер Италии: объемы производства падают во всем ЕС, Италия не исключение

Экономика

По данным за ноябрь 2018 года, объем промышленного производства в Италии за год снизился на 2,6%

Рим, 11 января 2019, 17:19 — REGNUM  Негативные данные об объемах промышленного производства в Италии по итогам 11 месяцев 2018 года были ожидаемыми, заявил в пятницу, 11 января, премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

Как сообщалось ранее, по данным за ноябрь 2018 года, объем промышленного производства в Италии снизился на 2,6% в сравнении с данными ноября 2017 года. В сравнении с предыдущим месяцем, октябрем 2018 года, снижение составило 1,6%.

Конте отметил, что, судя по уже опубликованной статистике в ряде европейских стран, снижение объемов промышленного производства является общей для ЕС тенденцией.

По словам премьер-министра, эти данные только подчеркивают актуальность начатого правительством экономического маневра.

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Экономика Италии
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