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Фонд национального благосостояния в 2018 году вырос на 7,5%

Экономика

За декабрь объём ФНБ сократился на 11,6%

Москва, 11 января 2019, 16:58 — REGNUM  Объём Фонда национального благосостояния за год вырос в рублёвом выражении на 7,5% и по состоянию на 1 января 2019 года составил 4 трлн 36 млрд рублей. Такие данные приводит пресс-служба Министерства финансов России.

При этом в пересчёте на доллары объём ФНБ за минувший год сократился на 10,8% — до $58,1 млрд.

За декабрь объём ФНБ в рублёвом выражении сократился на 11,6% после снижения на 8,1% в ноябре и на 0,6% в октябре.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешённые финансовые активы в 2018 году, по данным Минфина, составил 58,196 млрд рублей, что эквивалентно $923,3 млн.

По состоянию на 1 января 2019 года в Банке России были размещены средства ФНБ в различных валютах: 15,262 млрд долларов, 13,412 млрд евро и 2,602 млрд фунтов стерлингов. На депозитах во Внешэкономбанке находилось 581,2 млрд рублей.

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Макроэкономика России
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