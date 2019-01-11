В России доллар – то же, что в США полтора: о недооцененности рубля

Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Индекс бигмака — это не научный, а научно-популярный подход к вопросу, общепринятый показатель, на основании которого можно судить о недооцененности валют — это объем ВВП по паритету покупательной способности, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 11 января, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя итоги исследования The Economist о самых недооцененных валютах мира.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным исследования The Economist на основании «индекса бигмака» актуальная стоимость российской валюты на 70% ниже ее справедливого курса. В аналогичном исследовании в январе 2018 года эксперты оценили недооцененность рубля в 57%.

Индекс бигмака — это, конечно, публицистический подход к вопросу. Если сравнить, к примеру, стоимость одного и того же йогурта в разных странах, то разница в ценах будет иной. И в случае с каждым новым продуктом она будет отличаться. Но некоторый смысл в гамбургерных сравнениях все же есть. Бигмак — сложносоставной товар, в котором есть целый ряд ингредиентов и на цену которого влияют стоимость электричества, арендных ставок и т.д.

Общепринятый метод, с помощью которого можно судить о недооцененности валют — это сравнение объема ВВП по паритету покупательной способности в долларах США с номинальным объемом ВВП, также в долларах США. При таком расчете в нашем случае получается, что за один доллар в России вы можете купить столько же, сколько в Америке — за полтора, — отметил Александр Батушанский.