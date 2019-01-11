В январе РЖД начнет продажу невозвратных билетов по маршруту Москва-Ижевск

Ижевск, , 16:51 — REGNUM С 20 января ОАО «РЖД» (Российские железные дороги) запускает в пилотном режиме продажу невозвратных билетов на поезда дальнего следования сообщением Москва — Ижевск. Об этом сообщает корпоративная газета РЖД «Гудок».

"Введение невозвратных билетов позволит сэкономить от 5% до 20% от цены билета, разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки», — отметил генеральный директор АО «Федеральной пассажирской компании» Пётр Иванов.

В дальнейшем возможность приобретения невозвратных билетов распространится на другие направления.

Вернуть такие билеты и компенсировать их стоимость можно будет лишь в исключительных случаях: в связи с болезнью пассажира или травмированием, при внезапной болезни родственника, путешествующего с пассажиром, или смерти члена семьи, если эти обстоятельства подтверждены документами. Также эта возможность предусмотрена в случае отмены или задержки отправления поезда и непредоставления места пассажиру.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, перевозчик обязывается уведомлять пассажира о том, что тот приобретает именно невозвратный билет.

Такой тип билетов можно будет приобрести только в купе, сидячие вагоны, вагоны люкс и СВ. На проезд в плацкартных вагонах невозвратный билет купить будет нельзя.

Напомним также, что в декабре 2018 года в связи с ростом пассажиропотока по направлению Ижевск — Москва были запущены двухэтажные поезда. Такой состав курсирует ежедневно с 9 декабря. Стоимость билетов варьируется от 1,5 до 2,3 тыс. рублей.