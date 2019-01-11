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Реальный эффективный курс рубля в 2018 году снизился на 6,9%

Экономика

В декабре реальный курс рубля к доллару понизился на 0,5%, к евро — на 0,8%

Москва, 11 января 2019, 16:37 — REGNUM  Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам ключевых торговых партнёров России с учётом инфляции) за 2018 год снизился на 6,9%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

За декабрь реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился на 0,9%. В том числе курс рубля к доллару понизился на 0,5%, к евро — на 0,8%.

Напомним, в ноябре реальный эффективный курс рубля снизился на 0,1% после роста на 3,3% в октябре.

Эффективный курс рубля рассчитывается исходя из курсов валют государств — основных торговых партнёров России с учётом доли этих стран во внешнеторговом обороте России.

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