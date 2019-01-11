Против руководства авиакомпании «Ижавиа» возбуждено уголовное дело

Ижевск, , 16:34 — REGNUM В отношении должностных лиц авиакомпании «Ижавиа» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК Российской Федерации («Халатность»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Возбуждение уголовного дела связано с задержкой рейсов по маршрутам Самара-Сочи и Самара-Симферополь, которые повлекли задержки вылетов еще 13 авиарейсов. В ходе проверки установлено, что рейсы были задержаны из-за несвоевременной оплаты перевозчиком горюче-смазочных материалов в конце декабря, а резервные суда авиакомпания не представила.

«В результате нарушены права более 900 пассажиров, не вовремя попавших в пункты назначения в нарушение условий договоров, заключенных ими с АО «Ижавиа», — подчеркнули в ведомстве.

Пассажиры прибыли в пункты назначения с 10-часовым опозданием.

По данной статье наказание в отношении генерального директора авиакомпании Александра Синельникова может составить до 120 тыс. рублей штрафа или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или предусматривает обязательные работы на срок до 360 часов, либо арест на срок до трех месяцев, отмечает «Коммерсантъ».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Александр Синельников возглавил «Ижавиа» в мае 2018 года. До этого он руководил работой нижегородского аэропорта ОАО МАНН.

Предыдущий глава компании Александр Городилов ушел в отставку по собственному желанию, не объясняя уход никакими конкретными причинами. Однако эксперты связали отставку Городилова с предполагаемым разделением авиакомпании на аэропорт и авиаотряд.