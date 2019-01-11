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В Оренбурге стоимость бензина выросла на 1,2%, дизтоплива — на 1,5%

Экономика

В среднем бензин стоит 43,33 рубля за литр

Оренбург, 11 января 2019, 16:25 — REGNUM  В Оренбурге с начала 2019 года отмечен существенный рост розничных цен на автомобильное топливо. Бензин вырос в цене на 1−1,2%, дизтопливо — на 1,5%. Такие данные обнародовал 11 января Оренбургстат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 9 января стоимость литра автомобильного бензина в среднем составила 43,33 рубля, тогда как до Нового года цена была на уровне 42,82 рубля. Так, бензин марки АИ-92 стоит 41,25 рублей против 40,76 рубля ранее; АИ-95 — 45,14 рубля (ранее — 44,59 рубля); АИ-98 — 49,86 рубля (ранее — 49,09 рубля).

Наибольший скачок цены отмечен на дизтопливо — 1,5%. Солярка подорожала с 46,85 рубля до 47,53 рубля.

Напомним, что в первую неделю новогодних каникул автовладельцы были неприятно удивлены изменениями на ценниках автозаправок. Когда водители интересовались у сотрудников АЗС причиной подорожания, то вопрос оставался без ответа.

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