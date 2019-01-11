Тиски «сжимают» производителей, а вслед за ними и упаковки — мнение

Москва, , 15:53 — REGNUM Тиски для производителей и ритейлеров продуктов питания сжимаются все сильней, а вслед за ними сжимается и упаковка, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«С одной стороны тисков — экономящие на всем российские граждане, а с другой — государство, одновременно повышающее налоги и «заботящееся» о благосостоянии граждан. Поэтому продавать девять яиц вместо привычного «десятка» — это скорее творческий способ занять такую позицию в этих тисках, чтобы перевести давление с себя на кого-то другого», — пояснил эксперт.

Но, по его мнению, на государство никак не получится, остаются только рядовые граждане. Так что теперь, видимо, именно их очередь извернуться и перевести давление на кого-то другого.

«В противном случае тиски продолжат сжиматься, и к внезапно уменьшившимся упаковкам молока, яиц будут в массовом порядке добавляться и другие быстро дорожающие фасованные продукты питания, такие как хлеб, сахар и прочие», — считает Быков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в одном из российских магазинов появились в продаже куриные яйца, расфасованные в упаковку по девять штук. О находке сообщил один из пользователей микроблогов Twitter.

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