Подняли с запасом: о повышении ипотечных ставок Сбербанком и ВТБ

Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM Повышение ставок на ипотеку было предсказуемым, но вместе с тем более резким, чем ожидалось — вероятно, банки создают запас для дальнейшего роста ключевой ставки, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 11 января, исполнительный директор Первого ипотечного агентства Сергей Топорников, комментируя сообщения о повышении ставок госбанками.

Ранее «Ведомости» сообщили, что с 14 января Сбербанк увеличивает ипотечные ставки на все виды недвижимости. Повышение, по данным РИА Новости, составит от 1 до 1,5%. В свою очередь ВТБ с 1 января повысил ипотечные ставки на 0,6%.

Повышению ставок мы абсолютно не удивлены. Об этом предупреждали еще в декабре, тем более с учетом роста ключевой ставки. Банкиры в конце декабря говорили, что не повышают ставки только потому, что не хотят сбить предновогодний спрос. Но повышение ставок в январе было неизбежным.

Вместе с тем мы ожидали менее значительного роста ставок. Можно сказать, что банки увеличили их с некоторым запасом. Возможно, они ждут новых повышений ключевой ставки, которые весьма вероятны. Можно предполагать, что в ближайшие месяцы нового роста ипотечных ставок у крупнейших банков (а вслед за ними и у всех остальных) скорее не будет.

Насколько серьезно рост ставок скажется на спросе, сказать сложно. Спрос снизится, но вопрос в том, насколько значительно. Он снижался и без роста ставок. Есть некоторый психологический порог уровня ставки, при превышении которого спрос может начать сокращаться обвальными темпами, потому что люди не готовы платить больше. Раньше таким порогом была ставка в 12%, теперь, возможно, этот порог ниже, — отметил Сергей Топорников.