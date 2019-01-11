«Газпром нефть» получила лицензию на разработку трёх участков в Оренбуржье

Оренбург, , 15:46 — REGNUM Право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородов Западно-Рубежинского, Надеждинского и Корнаваринского участков в Оренбургской области получила «Газпромнефть-Оренбург». Об этом 11 января сообщает пресс-служба предприятия.

В соответствии с данными Государственного баланса запасов полезных ископаемых, суммарные извлекаемые ресурсы углеводов категории D0 двух первых участков составляют 8,8 млн тонн нефти, 18,5 млрд кубометров газа и 3,4 млн тонн конденсата. Площадь двух участков составляет 564 кв. километра.

Третий участок — Корнаваринский, площадью 820,9 кв. километра — расположен на территории трёх районов Оренбургской области и примыкает к участку, лицензия на разработку которого также принадлежит предприятию. Общий объём извлекаемых ресурсов углеводородов категории D0 Корнаваринского участка составляет 1,3 млн тонн нефти, 1,2 млрд кубометров газа и 437 тысяч тонн конденсата.

Отмечается, что новые активы войдут в состав Оренбургского кластера добычи жидких углеводородов «Газпром нефти» и позволят компании расширить географию деятельности, а также нарастить ресурсную базу в Волго-Уральском регионе. Лицензии выданы сроком на 25 лет.

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