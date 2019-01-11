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Нефть ждёт значимых новостей «для рывка»

Экономика

Это может оказаться прорыв в торговых переговорах между США и Китаем

Нефть ждёт значимых новостей «для рывка»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 11 января 2019, 15:43 — REGNUM  Цены на нефть 11 января продолжают расти, марка Brent уже превысила $62 за баррель. Краткосрочно ожидается дальнейший рост с целью $63,73, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Стоит отметить, что цены на нефть с начала 2019 года получили поддержку после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, который высказался в пользу восстановления баланса на рынке. Он заявил, что Саудовская Аравия ежедневно добывает приблизительно на 800 тыс. баррелей нефти меньше по сравнению с рекордным значением 10,2 млн баррелей в сутки, которое было зафиксировано в ноябре.

«Сейчас для продолжения ралли инвесторы ожидают новых значимых новостей для рывка цен вверх. Это может оказаться прорыв в торговых переговорах между США и Китаем или сообщение о дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией», — считает эксперт.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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