Рубль будет расти — мнение

Москва, , 15:37 — REGNUM Продажи рубля можно начинать только при достижении уровней 66 рублей за доллар и 75 рублей за евро. Нет повода для продаж ранее, чем будут отработаны эти отметки. Спекулятивность рынка снижается и с возобновлением делового периода после новогодних праздников. Можно рассчитывать, что классические факторы влияния вернутся на передовую, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Так, будет учтена и динамика нефти в мире, и предстоящая скупка валюты со стороны ЦБ РФ, и монетарная политика регулятора. Кроме того, нельзя не учитывать тот факт, что Америка сейчас увлечена собственными проблемами по работе правительства, потому вопрос санкций в адрес России будут откладывать. В первую очередь внутренняя политическая ситуация в Америке должна разрешиться, а потом уже перейдут к вопросам внешней политики», — пояснил эксперт.

Рубль будет расти на фоне предстоящей информации об объемах возобновляемых Центробанком с 15 января покупок валюты на открытом рынке для Минфина в рамках бюджетного правила. Как ожидания, так и релиз фактических данных сначала отработают ростом рубля, а потом уже будут его продавать. Тут можно снова будет увидеть работу спекулянтов. Совокупный негативный накопительный эффект от предстоящих действий ЦБ РФ не позволит рублю расти, даже в сценарии дальнейшего отскока цен на нефть и снижения санкционной напряженности.

«Данные, которых рынок ждет, прояснят картину объема покупки валюты с 15 января по 6 февраля. ЦБ РФ может купить на открытом рынке валюту для целей Минфина на 280 млрд рублей ($4,17 млрд по курсу ЦБ РФ на 10 января) или по 16,5 млрд рублей в день, что примерно соответствует среднедневным покупкам в июле-августе», — полагает Удилов.

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