Дешевизну рубля объяснили политикой ЦБ

Москва, , 15:27 — REGNUM Говорить о том, что рубль — недооцененная валюта некорректно, но при этом, надо признать дешевизну российской валюты и смириться с тем, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявила замдиректора информационно-аналитического центра Альпари Анна Кокорева.

Журнал The Economist опубликовал ежегодный анализ «индекс бигмака», который оценивает покупательную способность валюты в зависимости от стоимости бургера «бигмак» в ресторанах быстрого питания разных стран. По итогам исследования, авторы пришли к выводу, что российский рубль недооценен на 70%.

«В целом это неплохой способ, чтобы оценить дешевизну той или иной валюты. Можно взять и другой неспецифический товар или услугу и перевести ее стоимость из национальной валюты в доллар», — отметила Кокорева.

При этом для США такая методика не работает, уверена эксперт. По её словам, силу или слабость доллара будет демонстрировать динамика цены на тот же бигмак или другие товары за последние 5−10 лет и более.

«При этом вряд ли рубль или другую валюту можно считать недооцененной, это слово к валютам вообще, на мой взгляд, не применимо. Это же не акция и не недвижимость», — считает Кокорева.

По её словам, для цены каждой валюты, в том числе и рубля, есть своим объективные причины.

«Валюта стоит столько, сколько она стоит. Рубль — дешевая валюта и это ни для кого не секрет. Почему? Потому что поменялась политика Центробанка РФ, ввели санкции, цены на энергоносители упали. В 2019 году вряд ли что-то изменится, предпосылок для укрепления рубля нет, мы ждем, что курс останется на текущих отметках и не исключаем новых всплесков волатильности в рублевых парах», — предполагает Кокорева.

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