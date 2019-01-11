Не нарочно: почему появились «девятияйцевые» упаковки

Москва, , 15:25 — REGNUM По уверению самого производителя «девятияйцевых» упаковок, никакого стремления закамуфлировано поднять цены на свою продукцию не было. В честности, представители удмуртской птицефабрики «Вараксино», которая и выпустила столь странную упаковку, заявили, что предприятие давно отгружает потребителям яйца в самых различных упаковках, рассчитанных на четыре, шесть, восемь, девять, двенадцать, восемнадцать, двадцать и тридцать яиц, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«С другой стороны, нельзя не отметить, что похожие методы зачастую используются недобросовестными производителями, чтобы незаметно поднимать цены на свою продукцию. В магазинах уже было замечено молоко, разлитое в тару не по 0,5 литра, а по 0,485 литра, но по старой цене», — привел пример эксперт.

Аналогичные ситуации уже давно наблюдаются при фасовке кондитерских изделий (в частности, шоколада), сметаны, слабоалкогольной продукции и т.д. Так что, как видим, случай случаю рознь.

«Несмотря на то, что немалая часть предпринимателей пытается таким образом необоснованно завысить цены на свой товар, есть и порядочные производители, которые руководствуются скорей запросами конечного потребителя, желающего видеть самые различные виды упаковок», — отметил Коренев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в одном из российских магазинов появились в продаже куриные яйца, расфасованные в упаковку по девять штук. О находке сообщил один из пользователей микроблогов Twitter.

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