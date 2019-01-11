«Ограбили с разрешения»: почему жители Тюмени против мусорной реформы

Тюмень, , 15:50 — REGNUM Жители Тюмени не желают платить за мусор по методике «из воздуха», а хотят платить за фактически оказанную услугу, исходя из реального объёма отходов. Инициативные тюменцы собираются на санкционированный митинг 20 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Задолго до митинга, вечером 10 января активисты встретились с властями Тюмени, с представителями Общественной палаты области и регионального оператора по обращению с отходами ООО «Тюменское экологическое объединение». В зале были замечены сотрудники областной прокуратуры и ФАС.

Напомним, в Тюменской области «мусорная реформа» стартовала раньше установленного правительством России срока, до 1 января 2019 года. Власти региона таким образом решили избежать мусорного коллапса и упредить возможные риски внедрения новой системы обращения с отходами в первые дни нового года. Сбор мусора в праздники в целом по столице региона прошёл удовлетворительно.

Но в течение новогодних каникул жители Тюмени задумались над грядущими затратами на сбор и вывоз мусора. В одном из мессенджеров был создан чат «Тюмень. Против цен на мусор». В нём на сегодняшний день участвуют около 1,7 тысяч человек.

Ранее, 26 декабря, в Тюменской области был установлен единый тариф на вывоз мусора для населения. Плата, как и прежде, будет взиматься не с человека, а с квадратного метра жилплощади. Для жильцов многоквартирных и индивидуальных домов с 1 января 2019 года плата за сбор и вывоз мусора составляет 5,04 рубля с 1 кв. м жилой площади.

Отметим, что новый тариф привёл к удешевлению услуги по вывозу мусора в Ишиме, Ялуторовске и 16 сельских районах. В Тюмени ежемесячная плата за вывоз мусора должна была увеличиться на полтора рубля с квадратного метра в месяц: с 3,89 рублей до 5,04 рублей. И на бумаге вроде всё выглядело не так пугающе, как вышло в платёжках.

«Передо мной две мои платежки. В январе 2017 года с моей квартиры за мусор взяли 67 рублей. А в январе 2019 года — 168 рублей. А в феврале должна прийти платежка, в которой цифра за вывоз «твердых бытовых отходов» будет — 200 с лишним рублей. 67 и 200. За два года увеличение в три раза. А доходы мои выросли в три раза? А пенсия моя увеличилась за два года в три раза? Меня в лёгкую, с разрешения правительства, ограбили, и все ответственные лица делают вид, что так и надо», — поясняет морально-этическую сторону мусорной реформы активист, тюменский публицист Виктор Егоров.

Тюменцы на встрече задавались вопросом вычисления объёмов отходов для формирования тарифа и тем, почему так поздно оповестили их о его величине. Согласно данным регоператора, в среднем тюменцы накапливают по 10 килограммов отходов в год на один квадратный метр жилплощади. На встрече прозвучали цифры, что только в Тюмени 23 млн квадратных метров жилья в многоквартирных домах и два миллиона в частных.

«Объём определялся путём замеров в течение четырёх сезонов по 38 контейнерным площадкам. Контейнеры ставились на весы. Четвёртый этап замеров закончился 14 декабря. Мы обработали данные по нормативам. Установили их 25 декабря. И 26 декабря у нас было что сказать жителям области», — пояснил представитель ООО «ТЭО».

Тюменцам пояснили, что, помимо сбора и вывоза мусора, в тариф вошла также инвестиционная составляющая и, согласно федеральному законодательству, негативное воздействие отходов на окружающую среду.

Много вопросов накопилось у руководителей садоводческих товариществ. За мусор платит СНТ, тогда как есть заброшенные участки, зимой на дачах проживает не более 20 участников садового товарищества, но за вывоз мусора сейчас обязывают платить ежемесячно, а не по факту накопления контейнера. И почему бы не переложить плату за мусор на конкретный дачный участок, не банкротя садовое товарищество? Была поднята проблема отсутствия обязательных ныне контейнерных площадок и факта, что прежние возчики мусора забрали свои контейнеры, оставив СНТ без места складирования отходов. Предложения руководителей СНТ представители регионального оператора согласились рассмотреть в ближайшее время.

Отметим, что во время встречи сформировался костяк рабочей группы по вопросам мусорной реформы, которая займётся также и расчётами реального объёма отходов.

«Давайте все объединимся, кто против коррупции, кто за коррупцию, разберёмся — растёт у нас объём мусора или сокращается. Какой объём и так далее», — предложил один из тюменцев, и его поддержали большинством голосов.

Представитель регоператора отметил, что ООО «ТЭО» открыто к сотрудничеству с активистами, но если расчёты специалистов «ТЭО» и общественников не совпадут, корректировка тарифа возможна лишь на следующий год.

Ещё одну сторону тарифа раскрыл владелец завода по вторичной переработке пластмассы.

«Объясню на пальцах. «ТЭО» поставил мусоросортировочный завод. Население оплачивает ему инвестиционную составляющую за это. Завод поставили, чтобы сортировать мусор, а потом продавать таким как я вторсырьё — пластик, железо, стекло и так далее. Население платит ещё и за мусор, который потом продаёт регоператор. Как продажа вторсырья отражается на тарифе?» — задал резонный вопрос предприниматель.

Данный вопрос остался без ответа. Помимо этого, тюменцев возмущает ликвидация в начале 2019 года контейнеров-сеток для пластика, к которым они привыкли. По чьей воле были уничтожены зачатки культуры раздельного сбора мусора? По словам главы Тюмени Руслана Кухарука, на данный момент решается вопрос с собственниками «сеток», и практика раздельного мусора вновь вернётся, видимо, уже от регоператора.

В финале встречи общественники пришли к выводу, что реализацию мусорной реформы в Тюменской области не мешало бы перенести на год, чтобы конкретно рассчитать выгоду — платить с квадратного метра или с человека. Несправедливо получается, что одинокий человек, проживающий на 100 кв. м, будет платить столько же, сколько семья из 5−6 человек на тех же квадратах. Представитель регионального оператора в свою очередь выразил недоумение: годами жители Тюмени платили за сбор и вывоз мусора с квадратного метра, и справедливость такого способа формирования тарифа их не волновала.

«Что касается нормативов, когда мы провели их замеры, то пришли к выводу, что возможны два варианта — 150 рублей с человека в месяц или пять рублей четыре копейки с квадратного метра. Если на площади 30 квадратных метров проживает семья из четырёх человек, то таким семьям выгоднее платить с квадратного метра. А таких семей в Тюменской области 70%», — пояснил логику выбора тарифа представитель ООО «ТЭО».

С тюменскими общественниками солидарен эколог, эксперт регионального отделения ОНФ Сергей Завьялов.

«Территориальная схема обращения с отходами Тюменской области не соответствует требованиям действующего законодательства. Наиболее оптимальным решением является перенос сроков введения новой системы обращения отходов для её доработки», — считает он.

По мнению политолога Александра Лобова, который присутствовал на встрече, чиновникам и представителям регоператора не удалось отговорить горожан от митинга, как и не удалось убедить в обоснованности начисления сбора и вывоза мусора на квадратные метры, а не на человека, живущего в этих квадратных метрах.

«Не метры производят мусор, а люди. Поэтому митинг, судя по всему, неизбежен», — констатировал тюменский политолог.

Митинг будет проходить 20 января, в 13:00 по местному времени на Центральной площади у памятника Ленина без партийных флагов. Запрещена политическая агитация с использованием символики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы протеста.

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