Люди не в счёт: о чьих интересах Центробанк РФ печётся сильнее всего?

Москва, , 15:25 — REGNUM Центральный банк РФ поддерживает тот курс рубля, который выгоден экспортёрам, а не простым гражданам России, полагает экономист Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 11 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов журнала The Economist, обозначивших рубль как самую недооцененную валюту.

«Сам факт занижения курса рубля не вызывает сомнения, — сказал Дзарасов. — Главный фактор здесь — стремление Центрального банка поддерживать курс рубля, выгодный экспортёрам. Это означает, что курс рубля надо занижать. Дело в том, что, если страна имеет активное сальдо внешнеторгового баланса, как это происходило с РФ во времена высоких цен на нефть, то в страну идёт большой приток долларов, и соотношение между долларами и рублями на нашем валютном рынке изменяется в пользу рубля. Рубль дорожает, доллар дешевеет».

Это, как объяснил экономист, выгодно импортёрам, но невыгодно экспортёрам.

«Представьте себе — экспортёр продал нефть или газ за рубежом, выручил доллары, но теперь ему надо возобновить производство, пополнить свой оборотный капитал, уплатить налоги, выплатить зарплаты и прочее, — сказал Дзарасов. — Всё это надо делать в рублях. И для этого значительную часть долларов надо обменять на рубли. А если доллар подешевел в рублях, тогда при обмене этих долларов на рубли экспортёр теряет. Он получает меньше рублей. Естественно, в такой ситуации он будет стремиться компенсировать эти потери доходов повышением долларовой цены своего товара, но в таком случае его конкурентоспособность на мировом рынке падает. Обычно правительства, которые делают ставку на экспортную модель роста, вынуждены занижать курс национальной валюты».

Для рядового населения, как уточнил Дзарасов, такая политика оборачивается очень плохо.

«Экспортёры купаются в деньгах, у них и долларов полно, и на рубли они их меняют по выгодному курсу благодаря его занижению, — объяснил экономист. — Но это приходит в противоречие со стремлением Центрального банка РФ контролировать денежную массу в стране, и тогда эту денежную рублёвую массу начинают ограничивать в других секторах (не в экспортном!), а те отрасли, которые работают на внутренний рынок, от этого страдают. Кроме того, урезаются государственные расходы, и пенсии индексируются ниже инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Хазина, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в 2014 году девальвировала рубль «по приказу» МВФ.

«По этой причине теоретически рубль должен быть недооценён. Фактически по требованию МВФ в РФ занижается уровень жизни российского населения, — считает Хазин. — Как следствие у нас сильно завышены цены на импортные товары. А поскольку почти весь ширпотреб у нас импортный, это означает, что в реальности мы живём сильно хуже, чем могли бы жить. Это наша плата за то, что мы поддерживаем мировую долларовую систему».

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