Центробанк Танзании призвали пополнить золотые резервы

Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:03 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули призвал Центральный банк Танзании (BoT) пополнять золотые резервы. Об этом, как передает Deutsche Welle Swahili, сообщил глава государства на церемонии приведения к присяге новых членов министерств.

Президент Магуфули отметил существование различных проблем в секторе добычи полезных ископаемых. По его словам, основная цель правительства — наладить управление этой сферой, решить проблемы мошенничества и ложной информации и установление справедливого соотношения добычи и дохода.

Он напомнил, что правительство Танзании сотрудничает с различными иностранными компания по добыче золота в стране. Сектор добычи полезных ископаемых составляет 4,8% ВВП Танзании, отметил глава государства.

Президент Магуфули также заявил представителям банков о необходимости покупки золота для дополнительного финансирования и обеспечения запасов.