Воронежским платным парковкам обещают модернизацию

Воронеж, , 14:35 — REGNUM Система платных парковок в центре Воронежа, которая была запущена с 1 октября 2018 года, будет модернизирована. Об этом сообщила пресс-служба «Городских парковок» — оператора проекта.

«После старта проекта «Муниципальные платные парковки Воронежа» в результате наблюдения за использованием парковочного пространства на практике были обнаружены возможности оптимизации и повышения безопасности дорожного движения. В конце декабря был сформирован пакет изменений организации дорожного движения. В основном модернизация коснется удаления/переноса парковочных мест на отдельных участках для увеличения пропускной способности дорог и повышения безопасности движения», — говорится в сообщении оператора, распространенном 11 января.

В пресс-службе добавили, что пакет изменений направлен на проработку специальной рабочей группы, в состав которой вошли представители УГИБДД, а также городского управления транспорта. Какие именно изменения планируется внести, обещают сообщить позже. Известно, что новые проекты могут быть утверждены в феврале этого года, в апреле планируется провести дорожные работы, предусмотренные модернизацией.

Как сообщало ИА REGNUM, платные парковки в центральной части Воронежа заработали с 1 октября 2018 года. Платное парковочное пространство действует по будням с 08:00 до 20:00, стоимость часа парковки — 40 рублей. Перед Новым годом было принято решение освободить от оплаты парковки многодетные семьи.