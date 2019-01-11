Инфляция может вырасти до 5,5% к марту — эксперт

Москва, , 14:31 — REGNUM Рост инфляции выше прогнозов в 2018 году некритично, а в 2019 году показатель может продемонстрировать лучшие показатели, чем прогнозируют в Центробанке и правительстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Росстат по итогам 2018 года зафиксировал инфляцию на уровне 4,3%, что выше как прогнозов ЦБ, так и Минфина и Минэкономразвития.

«Декабрьская инфляция в целом соответствовала ожиданиям рынка и властей — превышение на 0,1% несущественно», — отметил Тихомиров.

При этом он уверен, что ускорение инфляции было ожидаемо. В 2019 году на это, в частности, повлияет сочетание трех факторов: повышение НДС, январская индексация тарифов ЖКХ и новый виток роста цен на бензин.

Ранее Центробанк и правительство отмечали, что в первой половине 2019 года инфляция может ускориться до 5−5,5% из-за увеличения ставки НДС с 18% до 20%. Однако Тихомиров не исключает того, что рост показателя может оказаться и менее существенным.

«Разгон инфляции может оказаться не столь существенным, так как в начале года мы увидим резкое снижение потребительского спроса (после бума в конце 2018 г. в ожидании роста НДС и фактического отсутствия роста доходов). Так что не исключено, что в итоге инфляция может вырасти меньше, чем оценки. Я ожидаю, что в конце января инфляция составит 4,9−5% годовых, затем может вырасти до 5,2−5,5% к марту», — считает Тихомиров.

Затем индекс потребительских цен стабилизируется и начнет постепенно снижаться, уверен он. Так, к концу 2019 года показатель может оказаться на уровне 4,2%, полагает эксперт.