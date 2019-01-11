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В Вологодской области открылась новая молочная ферма

Экономика

Основную работу на ферме выполняют роботы

Вологда, 11 января 2019, 14:20 — REGNUM  В вологодском поселке Харачево заработала новая молочная ферма на 540 коров, которую обслуживают всего пять человек — зоотехник и четыре сменных оператора, передает 11 января Общественное телевидение России.

Основную работу на ферме выполняют роботы. Например, по специальным датчикам на ошейниках автоматизированная система следит за питанием коров.

В доильной зоне работают сразу четыре робота. Они передают на сервер информацию о жирности и объеме собранного молока. О коровах, которые не пришли на дойку, система сообщает дежурному оператору. В 2019 году руководство фермы планирует увеличить стадо втрое и купить еще четыре доильные машины.

«Наша задача заполнить эту ферму как можно быстрее, чтоб она заработала, чтобы оправдывались те затраты, которые мы сегодня произвели на строительство этой фермы», — рассказал генеральный директор племенного завода «Родина» Геннадий Шиловский, добавив, что проект обошелся в 180 млн рублей, из них 93 млн собственные средства и 87 млн — инвестиционный кредит.

Как считает руководство фермы, окупить затраты полностью получится лет через шесть. И это считается быстро. Все благодаря роботизированной технике. Шесть машин, которые работают круглосуточно, без больничных, зарплат и отпусков, заменяют тридцать сотрудников.

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