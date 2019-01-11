Индонезийских бизнесменов призвали увеличить инвестиции в Судан

Джакарта, , 14:19 — REGNUM Судан предлагает индонезийским бизнесменам инвестировать в различные сектора, особенно в нефтедобычу и сельское хозяйство, сообщает Antaranews.

«Мы рады, что Индонезия организовала индонезийско-африканский форум на острове Бали в 2018 году, и мы предлагаем индонезийским бизнесменам возможности для бизнеса в Судане», — заявил посол Судана в Индонезии Эльсиддиг Абдулазиз Абдалла.

По его словам, Судан с помощью инфраструктурной поддержки Индонезии может стать дверью для импорта индонезийских товаров в соседние страны Африки.

Посол отметил, что индонезийские бизнесмены могут использовать штаты Белый Нил, Гедариф, Кассала и Гезира для выращивания пшеницы и хлопка. Золото и другие полезные ископаемые могут добываться в регионах Дарфур, Шималия и Гедариф.

В настоящее время производственные мощности Судана по добыче золота достигают 80 тыс. тонн в год, что все еще ниже целевого показателя в 100 тыс. тонн в год.

Напомним, Республика Судан с населением около 42 млн человек — это страна, расположенная на северо-востоке африканского континента. До референдума в 2011 году, который разделил страну на две части, Судан был самой большой страной в Африке. Теперь страна граничит с Египтом, Демократической Республикой Конго, Южным Суданом, Эфиопией, Центральной Африкой, Чадом и Ливией.