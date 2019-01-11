На рынок перевозок Ярославской области пришла еще одна фирма из Люберец

Ростов, Ярославская область, , 14:08 — REGNUM ООО «Люберецкая транспортная компания» стала победителем конкурса на перевозку по муниципальным маршрутам в Ростовском районе Ярославской области и самом Ростове Великом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фирма из Люберец стала единственным участником конкурса. Ранее перевозками в городе и районе занималось государственное предприятие Ярославской области — «Ярославское АТП». Для этого в Ростове у нее был создан филиал.

В конце прошлого года в филиале госпредприятия сменился директор. Им стал москвич Анатолий Нестеренко (его сын ранее возглавлял «Ярославское АТП»). Государственное предприятие не стало принимать участие в конкурсе, который организуют муниципальные власти.

По данным источников ИА REGNUM, формальным поводом для этого стала задолженность «Ярославского АТП» по налогам, что не соответствовало требованиям конкурса. Неформальным — договоренность о том, что рынок перевозок забирает частная фирма из Люберец. Пока что ростовский филиал «Ярославского АТП» работает у люберецкой фирмы на субподряде.

Похожая ситуация складывалась год назад в другом городе Ярославской области — Переславле-Залесском. С 2018 года в городе появился перевозчик из Люберец ООО «Авто-Надежда», местный предприниматель не был допущен комиссией до участия. Приход фирм из Подмосковья сопровождается повышением стоимости проезда.

Ожидается, что вскоре перевозчики из Подмосковья начнут входить и на рынок Ярославля.

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