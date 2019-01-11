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На рынок перевозок Ярославской области пришла еще одна фирма из Люберец

Экономика

Вслед за Переславлем люберецкие компании взяли Ростов

На рынок перевозок Ярославской области пришла еще одна фирма из Люберец
Автобус

Ростов, Ярославская область, 11 января 2019, 14:08 — REGNUM  ООО «Люберецкая транспортная компания» стала победителем конкурса на перевозку по муниципальным маршрутам в Ростовском районе Ярославской области и самом Ростове Великом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фирма из Люберец стала единственным участником конкурса. Ранее перевозками в городе и районе занималось государственное предприятие Ярославской области — «Ярославское АТП». Для этого в Ростове у нее был создан филиал.

В конце прошлого года в филиале госпредприятия сменился директор. Им стал москвич Анатолий Нестеренко (его сын ранее возглавлял «Ярославское АТП»). Государственное предприятие не стало принимать участие в конкурсе, который организуют муниципальные власти.

По данным источников ИА REGNUM, формальным поводом для этого стала задолженность «Ярославского АТП» по налогам, что не соответствовало требованиям конкурса. Неформальным — договоренность о том, что рынок перевозок забирает частная фирма из Люберец. Пока что ростовский филиал «Ярославского АТП» работает у люберецкой фирмы на субподряде.

Похожая ситуация складывалась год назад в другом городе Ярославской области — Переславле-Залесском. С 2018 года в городе появился перевозчик из Люберец ООО «Авто-Надежда», местный предприниматель не был допущен комиссией до участия. Приход фирм из Подмосковья сопровождается повышением стоимости проезда.

Ожидается, что вскоре перевозчики из Подмосковья начнут входить и на рынок Ярославля.

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Автотранспортные перевозки
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