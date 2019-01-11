Москва, , 14:04 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала прокуратуру реагировать на необоснованный рост цен на продукты питания и лекарства, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

«У многих производителей и продавцов под инфляционные ожидания, связанные с повышением различных тарифов, так и «чешутся руки» поднять цены на основные продукты питания и жизненно важные лекарства. Необходимо, конечно, детально разбираться с каждым подобным фактом», — заявила Матвиенко в ходе торжественного заседания в Генпрокуратуре, посвященном 297-й годовщине образования ведомства.

Спикер Совфеда подчеркнула, что вопросы противодействия неправомерному росту цен особенно актуальны с наступлением нового года.

Отметим, что ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ожидает разгона по инфляции в 5,5−6% в марте — апреле. Вместе с тем глава МЭР Максим Орешкин считает, что пик значения годовой инфляции в 2019 году в России будет в пределах 5%.

Однако рост цен будет вызван ростом НДС до 20%, а также повышением стоимости бензина.