Володин: Госдума и прокуратура проконтролируют реализацию нацпроектов

Москва, , 13:47 — REGNUM Госдума и прокуратура совместно смогут реализовать нормы парламентского контроля за реализацией национальных проектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе торжественного заседания в Генпрокуратуре, посвященном 297-й годовщине образования ведомства.

«Год наступивший является годом особым, это год запуска национальных проектов, утверждённых президентом, и для нас это большая ответственность. Ответственность и для Госдумы, и для важнейшего института — прокуратуры РФ, только вместе можем реализовать и нормы парламентского контроля, и общественного, и государственного», — сказал Володин.

Крайне важно, чтобы те ресурсы, которые направляются на реализацию 12 национальных проектов, а это 5,7 трлн рублей на три года, были потрачены с пользой и наши граждане должны видеть отдачу, подчеркнул он.

Володин также напомнил, что Госдума определила в 2019 году приоритет своей работы — это контроль, анализ, мониторинг исполнения законов.

«Когда мы говорим о правоприменительной практике, нам важно, чтобы в этой работе принимали участие органы прокуратуры, тогда мы более полно сможем сделать выводы, насколько законы эффективны», — заявил председатель нижней палаты парламента.