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Производитель объяснил фасовку яиц по девять штук

Экономика

Граждане ранее предположили, что таким образом торговые сети пытаются скрыть повышение цены на продукцию

Москва, 11 января 2019, 13:41 — REGNUM  Выпуск упаковок, содержащих по девять куриных яиц, представитель производителя — удмуртской птицефабрики «Вараксино» — назвал предновогодним маркетинговым ходом.

«Кроме «девяток», мы выпускаем яйца и в классических упаковках по десять и двадцать штук», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, ранее в сети были опубликованы фотографии появившихся на полках российских магазинов яичных упаковок, в которых вместо привычного десятка штук размещалось девять яиц.

Пользователи социальных сетей начали активно обсуждать новинку. Некоторые предположили, что таким образом торговые сети пытаются скрыть повышение цены на продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января замглавы информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова отметила, что в России по итогам 2018 года пищевая инфляция выросла на 4,4%.

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Цены на продукты питания в магазинах РФ
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