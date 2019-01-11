Цены на нефть имеют потенциал роста до $64 — эксперт

Москва, , 13:36 — REGNUM Цены на нефть практически не изменились 11 января в Азии, так как инвесторы ожидали нового катализатора, либо прорыва на торговых переговорах США и Китая, либо другого впечатляющего показателя по сокращению производства в Саудовской Аравии, чтобы поднять рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Цены на нефть получили некоторую поддержку на этой неделе после того, как министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих пообещал восстановить баланс на рынке. Он сказал, что королевство сократило добычу примерно до 800 тыс. баррелей в день, чем рекордно высокий уровень в 10,2 млн баррелей в день в ноябре», — напомнил эксперт.

Но торговые переговоры между США и Китаем все еще добавляют некоторую неопределенность мировым финансовым и нефтяным рынкам, что может привести к коррекции цен в краткосрочной перспективе. Обе страны завершили последний раунд торговых переговоров 9 января.

«Хотя ни одна сделка еще не была достигнута, обе стороны заявили, что они согласились продолжать поддерживать тесные контакты, в то время как президент США Дональд Трамп заявил, что США добились «огромного успеха» в своих торговых переговорах с Китаем.

В этой связи в краткосрочной перспективе цены на нефть имеют хороший потенциал роста до $64 за баррель марки Brent, а сланцевая нефть марки WTI до $54.80 за баррель», — считает Гасанов.

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