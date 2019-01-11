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Объем промышленного производства в Италии за год снизился на 2,6%

Экономика

Снижение стало рекордным с 2014 года

Рим, 11 января 2019, 13:34 — REGNUM  По данным за ноябрь 2018 года, объем промышленного производства в Италии снизился на 2,6% в сравнении с данными ноября 2017 года, сообщили в пятницу, 11 января, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении с предыдущим месяцем, октябрем 2018 года, снижение составило 1,6%.

Снижение уровня промышленного производства на 2,6% в годовом исчислении стало самым высоким за четыре года — в последний раз столь высокий показатель фиксировался в 2014 году, отметили статистики.

Эксперты отмечают, что итальянские показатели схожи с показателями других крупных европейских стран, экономике всего ЕС угрожает рецессия. Особенно сильно в Италии, как и в ряде других стран, сократились объемы производства автомобилей (на 19%).

При этом в течение 2018 года в Италии объем промышленного производства рос, в сравнении с январем 2018 года в ноябре он увеличился на 1,2%.

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Экономика Италии
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