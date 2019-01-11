Всемирный банк: Рост экономики Киргизии в 2019 году составит 3,4%

Бишкек, , 13:31 — REGNUM Согласно прогнозам, по итогам 2019 года рост валового внутреннего продукта Киргизии должен будет составить 3,4%. Такие данные приводятся в докладе «Global Economic Prospects: Darkening Skies» («Глобальные экономические перспективы: темнеющее небо»), составленном аналитиками Всемирного банка.

Авторы считают, что в 2020 году показатель роста экономики республики достигнет 3,9%, а по итогам 2021 года — 4%.

Среди стран Туркестанского региона наиболее высокий рост экономики прогнозируется для Таджикистана — на 6% в течение всех трех ближайших лет. Темпы роста экономики Узбекистана также будут расти, и составят в 2019 году — 5,1%, в 2020 году — 5,5% и в 2021 году — 6%.

Казахстан же, напротив, ожидает замедление темпов роста ВВП сначала до 3,5%, а затем и до 3,2% в течение последующих двух лет. Аналогичную тенденцию продемонстрирует и соседняя Туркмения, чья экономика в 2019 году должна будет вырасти на 5,6%, в 2020 году — на 5,1%, а в 2021 году — лишь на 4,9%.

ИА REGNUM напоминает, что по прогнозам правительственных экспертов, реальные темпы роста валового внутреннего продукта Киргизии в 2019 году должны будут сложиться на уровне 4%, в 2020 году — 4,4%, а в 2021 году — 4,2%.

Отметим, что Азиатский банк развития прогнозирует рост экономики Киргизии по итогам 2019 года в пределах 4%, а Международный валютный фонд говорит о 4,5%.