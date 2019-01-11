«Девяток» яиц: о появлении новых упаковок на прилавках с продовольствием

Москва, , 14:31 — REGNUM Появление в продаже куриных яиц в упаковках по девять штук вместо привычных десяти — весьма распространённый маркетинговый расчёт, отметил заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаила Гундарин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM появившуюся в соцсетях информацию на этот счёт.

«Прием уменьшения объема товара при сохранении его цены — очень распространен. Мы с вами покупаем пакеты сока, бутылки молока и растительного масла, некогда литровые, в которых теперь содержимого меньше.

Маркетинговый расчет прост: покупатель негативнее реагирует на рост цены, чем на уменьшение объема. И формально обмана тут нет: новый объем указан на упаковке. Но фактически, конечно, мы понимаем, что такой «финт» связан с подорожанием товара.

Вот и до яиц добрались. А еще, как пишут в соцсетях, и до кошачьего корма, упаковка которого теперь меньше. Да, за те же деньги. Думаю, увидим такие приемы и на другой продукции. В массовом масштабе это означает одно — рост потребительских цен. Как и было предсказано. Это мы видим и сами, но вот интересно, всегда ли учитывается объем упаковки в оценке инфляции? А то ведь формально бутылка молока или масла и не подорожали… только усохли», — резюмировал эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что в продаже появились куриные яйца, расфасованные в упаковку по девять штук, сообщил один из пользователей микроблогов Twitter. В комментариях многие высказали предположение, что таким образом торговые сети пытаются скрыть повышение цены на куриные яйца. К примеру, в Забайкалье подорожание куриных яиц, по данным статистиков, наблюдается в течение нескольких последних недель.

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Однако руководство удмуртской птицефабрики, к продукции которой было проявлено повышенное внимание в связи с нестандартной упаковкой, не связывает нововведение с ростом цен. Как пояснили «Российской газете» в пресс-службе предприятия, «в ассортименте фабрики есть кассеты по 6, 9, 12, 20 и 30 штук», и уточнили, что на стоимости продукции решение по упаковке не сказалось.

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