Минфин РФ планирует закупить валюты почти на 266 млрд рублей

Москва, , 13:16 — REGNUM В январе 2019 года Министерство финансов РФ направит на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу почти 266 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте финансового ведомства.

Покупки валюты для Минфина Банк России возобновит 15 января. На эти цели до 6 февраля будет выделено 265,8 млрд рублей.

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В Минфине прогнозируют дополнительные нефтяные доходы в размере 220,6 млрд рублей.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма […] по итогам декабря 2018 года составило 45,1 млрд рублей», — говорится в сообщении федерального ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2018 года ЦБ РФ приостановил покупку валюты на рынке для Минфина в рамках бюджетного правила до конца сентября, однако затем срок был продлен до конца 2018 года. Такое решение глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила возросшими инфляционными рисками. В конце ноября она не исключила возобновления регулярных покупок валюты для Минфина РФ в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года.

Напомним, на закупку иностранной валюты Министерство финансов России в период с 7 декабря 2018 года по 14 января 2019 года планировало направить 366,1 млрд рублей дополнительных доходов от экспорта нефти и газа. Ранее, в ноябре 2018 года, покупки проводились на 525,8 млрд рублей.

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