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К расширению орошаемых земель в Казахстане могут привлечь частный сектор

Экономика

До 2021 года планируется вовлечь 610 тыс. га орошаемых земель

Астана, 11 января 2019, 13:19 — REGNUM  Министерство сельского хозяйства Казахстана планирует привлечь частных инвесторов в отраслевой проект по вводу орошаемых земель, заявил 11 января заместитель министра сельского хозяйства республики Берик Бисенгалиев, сообщает агентство «Казинформ».

Замминистра отметил, что в рамках программы до 2021 года планируется вовлечь 610 тыс. га орошаемых земель, в том числе в 2019 году — 124 тыс. га.

Бисенгалиев добавил, что в ближайшие 9−10 лет площадь орошаемых земель планируется довести до 3,5 млн га. Объем инвестиций в отрасль составит 1,2 трлн тенге ($3,19 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января в Мажилисе парламента Казахстана прошел круглый стол, посвященный роли социально-предпринимательские кооперации в развитии малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане предпринимательские кооперации могут отстранить от стабфондов

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Сельское хозяйство
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